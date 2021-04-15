Заплатять усі. В Україні запровадили пришвидшене списання боргів. Тепер кошти з рахунків затятих боржників зніматимуть автоматично. Раніше така процедура стосувалася лише невиплат за аліментами, а тепер і кредитів чи комуналки.

Кому варто перейматися і чи зможуть банки списати гроші з картки без вашого відома?

Заборгували за кредитом чи не сплатили штраф за перевищення швидкості - гроші з вас можуть стягнути примусово. За рішенням Мін'юсту з липня цього року цей процес пришвидшать і автоматизують.

Стосується це лише тих, хто з боргом дотягнув до суду. Раніше з рішенням Феміди, що позичальник таки винен і платити не хоче, все тільки починалося. За справу бралися виконавці - державні чи приватні. Вони шукали, в якому банку боржник має рахунки і довго обмінювалися з фінустановою документами. У паперовому вигляді - поштою. Тяганина могла тривати місяцями. Нині розрахуватися з боргами змусять за кілька днів, адже папери "оцифрували".

Олександр Олійник, директор Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України:

Кому це вигідно? Добросовісним стягувачам, які хочуть автоматично отримувати гроші до себе, бізнесу - великому, маленькому, іноземному. Це прозоро швидко і правильно. А кому не вигідно? Тому, хто винен і програв всі інстанції - ну на кого тут ображатися?

Автоматизована система для України не новація. Уже більше як рік її застосовують до боржників аліментів. А тепер під прицілом і ті, хто завинив за комуналку та не сплатив штрафи за порушення ПДР. До останніх, щоправда, система гуманніша.

Олег Серга, прессекретар "Приватбанку":

Якщо у вас є ваша картка, ви не сплатили штраф за порушення ПДР 280 грн, виконавці, згідно з тими інструкціями, які є, арештовують весь рахунок! І чекають, поки ви сплатите борг. Зараз планується зробити так, щоб людина, яка забула такий штраф сплатити, не відчувала арешту рахунків, щоб вона могла вільно користуватися рахунками, а сплатити лише ту суму, яку вона винна державі.

Водночас без попередження списати гроші з картки боржника не вдасться,- запевняють у Мін'юсті. Спочатку людина отримає кілька офіційних повідомлень - і з суду, і від виконавця. А останнього, до речі, треба перевіряти в Єдиному реєстрі на сайті міністерства, щоб не натрапити на нелегальних вимагачів.

Олександр Олійник, директор Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України:

Єдина особа, хто з вас в праві вимагати кошти примусово і пояснювати підстави для такої вимоги - це державний або приватний виконавець. Якщо до громадян пишуть колектори, користуючись такою новиною, що "ми спишемо з вас кошти без вашого відома, якщо потрібно" - звертайтесь зразу до правоохоронних органів.

Нині до автоматизованої системи підключилися 7 банків. Ще чотири десятки працюють з нею в тестовому режимі. Влітку пришвидшене списання боргів запрацює на повну.