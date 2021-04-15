Украина получит военную помощь от ряда международных партнеров, если на ее территории возобновятся боевые действия. Сейчас Россия стягивает войска к украинским границам. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов.

В случае, если, не дай Бог, активные боевые действия возобновятся, то мы получим конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда наших партнеров.

По его словам, эта помощь "существенно укрепит" обороноспособность Украины, а также поможет отбить наступление агрессора.

Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о переговорах в формате Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

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