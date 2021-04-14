За прошедшие сутки, 13 апреля, на Донбассе вооруженные формирования России пять раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.

В результате обстрелов еще один украинский военный получил ранение.

Так вблизи Южного боевики обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а у поселков Зайцево и Екатериновка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде населенного пункта Майорское противник с помощью беспилотника сбросил на позиции украинских военных гранаты.

Также боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия по позициям ООС возле Первомайского.

Вследствие вражеских обстрелов, за минувшие сутки, 3 военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения. Воинам оказана необходимая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение.

На обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

О действиях боевиков сообщили представители ОБСЕ.

С начала текущих суток боевики дважды нарушили "тишину". Возле Светлодарска открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в районе Майорского совершили дистанционное минирование с автоматических станковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь с начала суток среди украинских военных нет.

Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о переговорах в формате Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

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