Когда Украина получит следующую партию вакцины от COVAX [ Редактировать ]
В пятницу, 16 апреля, в ЮНИСЕФ спрогнозировали сроки поставок следующей партии вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX.
Об этом заявила на брифинге глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.
Это может произойти в конце апреля или в начале мая.
Напомним, что 1 апреля в страну прибыла первая партия вакцины Pfizer. Читайте также, что известно об этой вакцине.
Как сообщали "Подробности", Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от COVID-19 с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Евросоюз вместо векторных вакцин будет прививать население только мРНК-вакцинами. На данный момент их производят две компании: Pfizer/BioNTech и Moderna.
Напомним, что Pfizer поднял цену на свой препарат с 12 до 19,5 евро за дозу.
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