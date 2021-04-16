В пятницу, 16 апреля, в ЮНИСЕФ спрогнозировали сроки поставок следующей партии вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом заявила на брифинге глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

Это может произойти в конце апреля или в начале мая.

Напомним, что 1 апреля в страну прибыла первая партия вакцины Pfizer. Читайте также, что известно об этой вакцине.

Как сообщали "Подробности", Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от COVID-19 с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Евросоюз вместо векторных вакцин будет прививать население только мРНК-вакцинами. На данный момент их производят две компании: Pfizer/BioNTech и Moderna.

Напомним, что Pfizer поднял цену на свой препарат с 12 до 19,5 евро за дозу.

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