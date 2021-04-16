Pfizer едет в Украину: что известно о вакцине [ Редактировать ]
В пятницу, 16 апреля, первая партия вакцин против коронавируса Pfizer должна приехать в Украину. Поставки вакцины пройдут в рамках инициативы COVAX.
Отметим, что прибыть должно 117 тысяч доз.
Вакцина Pfizer/BioNTech - это препарат, разработанный немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармацевтическим концерном Pfizer. Производится на заводах в США и Европе.
Вакцину рекомендовали для экстренного использования Всемирная организация здравоохранения. Она разрешена для использования в США, Великобритании, Канаде и Евросоюзе.
Эффективность вакцины, по информации разработчиков, исходя из клинических исследований, составляет 95%. При этом Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) заявил, что в реальных условиях препарат эффективен на 90%. Максимальная эффективность достигается уже через две недели после второй прививки.
Побочные эффекты
Самые распространенные побочные эффекты после применения вакцины это:
- боль в месте инъекции;
- усталость;
- головная боль;
- боль в мышцах;
- озноб;
- боль в суставах;
- высокая температура.
Противопоказания
Вакцина разрешена к использованию людям старше 16 лет. ВОЗ не рекомендует прививать людей с сильной аллергией на компоненты вакцины или у которых была тяжелая аллергическая реакция на первую дозу.
Применение и дозировка
Вакцину Pfizer вводят внутримышечно. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в три недели.
Как сообщали "Подробности", Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от COVID-19 с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Евросоюз вместо векторных вакцин будет прививать население только мРНК-вакцинами. На данный момент их производят две компании: Pfizer/BioNTech и Moderna.
Напомним, что Pfizer поднял цену на свой препарат с 12 до 19,5 евро за дозу.
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