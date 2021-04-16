В пятницу, 16 апреля, первая партия вакцин против коронавируса Pfizer должна приехать в Украину. Поставки вакцины пройдут в рамках инициативы COVAX.

Отметим, что прибыть должно 117 тысяч доз.

Вакцина Pfizer/BioNTech - это препарат, разработанный немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармацевтическим концерном Pfizer. Производится на заводах в США и Европе.

Вакцину рекомендовали для экстренного использования Всемирная организация здравоохранения. Она разрешена для использования в США, Великобритании, Канаде и Евросоюзе.

Эффективность вакцины, по информации разработчиков, исходя из клинических исследований, составляет 95%. При этом Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) заявил, что в реальных условиях препарат эффективен на 90%. Максимальная эффективность достигается уже через две недели после второй прививки.

Побочные эффекты

Самые распространенные побочные эффекты после применения вакцины это:

боль в месте инъекции;

усталость;

головная боль;

боль в мышцах;

озноб;

боль в суставах;

высокая температура.

Противопоказания

Вакцина разрешена к использованию людям старше 16 лет. ВОЗ не рекомендует прививать людей с сильной аллергией на компоненты вакцины или у которых была тяжелая аллергическая реакция на первую дозу.

Применение и дозировка

Вакцину Pfizer вводят внутримышечно. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в три недели.

Как сообщали "Подробности", Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от COVID-19 с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Евросоюз вместо векторных вакцин будет прививать население только мРНК-вакцинами. На данный момент их производят две компании: Pfizer/BioNTech и Moderna.

Напомним, что Pfizer поднял цену на свой препарат с 12 до 19,5 евро за дозу.

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