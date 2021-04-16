Загострення на сході України Володимир Зеленський сьогодні обговорить з Емануелем Макроном і Ангелою Меркель. Український президент у Єлисейському палаці в Парижі спершу віч-на-віч зустрінеться з французьким колегою.

Потім по відеозв'язку до них приєднається канцлерка Німеччини. Ключове питання перемовин - нарощення російських військ на українському кордоні. Напередодні Володимир Зеленський назвав цю зустріч підготовкою до засідання в нормандському форматі.