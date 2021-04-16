Туреччина - перша в Європі за поширенням коронавірусу. Останніми днями там фіксують понад шістдесят одну 61-ну тисячу випадків захворювання щодня. Це максимальні показники від початку пандемії. Тож попри те, що влада обіцяла не посилювати обмежень, у країні таки запроваджено локдаун.

Зокрема, припинено міжміське сполучення, а також збільшено тривалість комендантської години - тепер вона діє з 19 і до 5 ранку. Та про перенесення початку туристичного сезону поки не повідомляють. Раніше Туреччина заявляла про плани почати його у квітні.