Подорожі без COVID-19: влада Нідерландів проводить експеримент [ Редактировать ]
Кілька сотень туристів із Нідерландів вирушили на відпочинок до Греції. Це урядовий експеримент. Влада хоче перевірити, чи можна подорожувати без ризику підхопити коронавірус. Продовжить - Тетяна Логунова.
Яких правил мають дотримуватися відпочивальники? І чому їм заборонили ходити на пляж?
Так, ми вже в аеропорту. Щойно пройшли тест на коронавірус, сподіваюся, результат буде негативний. Зараз ми пройдемо реєстрацію і полетимо до Греції!
Емі Смалдерс і ще двісті туристів з Нідерландів летять на грецький острів Родос. Усі вони - учасники експерименту під кодовою назвою "безпечні канікули". Його проводить одна з найбільших нідерландських туристичних компаній за підтримки урядів обох країн. Щоб перевірити, чи можна у часи пандемії відпочити і не захворіти на коронавірус.
Метьюс Тен Брінк, директор туристичної компанії:
Якщо ви всі будете поводити себе добре і повернетеся додому здоровими, 17 мільйонів жителів Нідерландів зможуть повторити ваш шлях і відпочити влітку.
Учасників експериментального туру відібрали з 25 тисяч охочих - за канікули на Родосі кожен заплатив по 400 євро. За ці гроші туристи проведуть 8 днів в одному з готельних комплексів острова і зможуть користуватися усіма його послугами: плавати у басейні, відвідувати ресторани і бари, тренуватися у спортзалі. А от виходити за територію комплексу буде заборонено. Навіть на пляж. На море відпочивальники дивитимуться з балконів.
Емі Смалдерс, відпочивальниця:
З мого номеру видно море, і це чудово. Я розумію, чому нам не можна ходити на пляж. Він знаходиться за територією, тому в разі інфікування буде важко встановити, де саме ми могли заразитися.
І це не єдине обмеження. Усі туристи повинні постійно дотримуватися соціальної дистанції і регулярно здавати тести на коронавірус.
Це максимум, який ми можемо нині отримати, тож будемо насолоджуватися.
Я давно не відпочивав. Тому я дуже радий, попри усі обмеження.
Ну а після повернення додому усіх відправлять на обов'язковий карантин.
Крім самоізоляції, вдома на відпочивальників чекає ще і суворий локдаун. Уряд Нідерландів подовжив його до кінця квітня. Найближчі кілька тижнів у країні не відкриють магазини, кафе і ресторани. Соціальні контакти залишаться обмеженими до мінімуму і діятиме нічна комендантська година.
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Кілька сотень туристів із Нідерландів вирушили на відпочинок до Греції. Це урядовий експеримент. Влада хоче перевірити, чи можна подорожувати без ризику підхопити коронавірус
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