Відновити економіку в особливо вразливих країнах закликала очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Для цього МВФ оприлюднив три рекомендації. В першу чергу експерти радять розпочати із владнання кризи у медичній галузі. До 2025 року це може додати світовому ВВП майже дев'ять трильйонів доларів Друга рекомендація - підтримати вразливі домогосподарства та життєздатні бізнеси. А третя негайно інвестувати у зелену економіку. Події в економіці України - оглянемо далі.

Українська енергосистема наблизилася до інтеграції з європейською. "Укренерго" став незалежним оператором системи передачі електроенергії. Це одна з умов для об'єднання української енергосистеми з європейською мережею, яка планується у дві тисячі двадцять третьому році. Відповідний закон прийняли в парламенті для подолання кризи неплатежів на ринку енергетики.

Відповідне рішення вводить заборону імпорту електричної енергії з Росії та Білорусі. Крім цього, до законопроєкту були внесені правки, завдяки яким можна врегулювати проведення двосторонніх аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних зв'язків.

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Українська біржа почала торгівлю акціями шести американських технологічних гігантів. До торгів допущені акції компаній: Facebook, Tesla, Visa, Microsoft, Netflix і AMD. Йдеться в повідомленні пресслужби торгівельної системи. згідно з поточним біржовим курсом, одну акцію Facebook можна купити за 8 852 грн, Tesla - 21 556 грн, AMD - 2 302 грн, Microsoft - 7 509 грн і Netflix за 15 822 гривні. Крім вказаних цінних паперів, доповнили цей перелік ще 8 іноземних компаній.

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Сьогодні Рада директорів Укроборонпрому розгляне антикризовий план щодо Харківського авіапідприємства, яке понад 10 років перебуває у скрутному становищі. Його загальна сума боргу по зарплаті становить 253 мільйони гривень, повідомляє пресслужба держкомпанії. Тож до плану антикризових заходів в першу чергу входитиме план зі збереження підприємства.

А саме завантаження його виробничих потужностей замовленнями, залученням інвестицій та виплатою заробітної платні. Антикризовий план представить генеральний директор підприємства Сергій Задорожний, одразу після його затвердження документ покажуть і трудовому колективу.

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Під Києвом будують транспортні розв'язки за програмою "велике будівництво". Столична влада поки погодила спорудження лише трьох із п'яти запланованих - повідомляє пресслужба "Укравтодору". Одразу дві розв'язки з'являться на трасі Київ-Одеса - біля населених пунктів Чабани та Віта-Поштова.

Ще одна перед столицею на трасі Київ-Чоп - поблизу села Стоянка. Транспортні вузли дозволять безпечно розподіляти потоки автомобілів. Фінансуватимуть таке будівництво коштом позик Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку. Термін виконання робіт - два роки.