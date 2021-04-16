Китайську столицю накрила пилова буря. Індекс забруднення повітря у Пекіні перевищив позначку 300 - це вп'ятеро вище за норму. Хмари піску й пилу приніс вітер із пустельних районів на півночі країни. Таке явище для китайських міст не дивина. Зазвичай пилові бурі приходять з монгольської пустелі Гобі.

Аби зупинити брудні повітряні маси, китайський уряд почав зводити "велику зелену стіну" - на північному кордоні висадили мільйони дерев.

Мен Тонг, жителька Пекіна:

В обід ще сяяло сонце, а потім зненацька небо стало темним. Пролунав грім і розпочався дощ, але краплі були брудними - наче грязюка з хмар накрапала.

Гарі Зі, житель Пекіна: