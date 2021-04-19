Підприємці України можуть подавати заявки на компенсацію [ Редактировать ]
Від сьогодні українські підприємці зможуть подавати заявки на отримання восьми тисяч гривень державної допомоги. Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль. Запити на компенсацію можна оформити через урядовий портал або ж додаток "Дія".
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