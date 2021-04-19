У Німеччині вшанували пам'ять загиблих від COVID-19 [ Редактировать ]
У Німеччині вшанували пам'ять 80 тисяч померлих від коронавірусу. У вікнах запалили свічки. А в Меморіальній церкві кайзера Вільгельма в Берліні провели національну поминальну службу. З дотриманням соціальної дистанції та телетрансляцією.
На ній були присутні канцлерка Ангела Меркель та президент Франк-Вальтер Штайнмаєр. У своїй промові він наголосив, що за кожною цифрою щоденного підрахунку жертв пандемії стоїть людська доля. Нині Німеччина переживає третю хвилю епідемії. Загалом у країні виявлено понад три мільйони сто п'ятдесят інфікувань.
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