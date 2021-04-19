Влада Британії хоче розібратись з іноземними шпигунами [ Редактировать ]
У Британії хочуть розібратися зі шпигунами-іноземцями. Новий законопроєкт оприлюднить прем'єр-міністр Борис Джонсон 11 травня - пише видання Таймс. За документом, правоохоронці зможуть вже за першої підозри депортувати з країни осіб, які працюють на уряди інших держав - зокрема, Китаю та Росії.
Їх Британія вважає ворожими країнами. Досі могли переслідувати лише тих, кого спіймали на "гарячому" - приміром, під час отримання секретних даних.
по теме
На тлі напруженості між Україною і Росією Велика Британія направить у Чорне море два бойових кораблі. Про це повідомили у Міноборони Сполученого Королівства, - пише видання The Sunday Times
У КДБ Білорусі заявили, що підозрювані у "спробі державного перевороту" вже дають визнавальні свідчення. Днями в Білорусі та Росії затримали представників опозиції - Олександра Федуту
На знак солідарності зі Сполученими Штатами, що запровадили санкції проти Росії, сигнал Москві подали низка країн Європи. Британський офіс закордонних справ викликав російського посла
Франція ухвалила скандальний закон про захист поліцейських. Він зокрема забороняє поширювати світлини або відео правоохоронців задля встановлення їхньої особи
Санкції проти топконтрабандистів, негайне звільнення більш як ста митників та останнє китайське попередження від президента про продовження чисток на митниці викликало ланцюгову реакцію