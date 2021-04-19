У Британії хочуть розібратися зі шпигунами-іноземцями. Новий законопроєкт оприлюднить прем'єр-міністр Борис Джонсон 11 травня - пише видання Таймс. За документом, правоохоронці зможуть вже за першої підозри депортувати з країни осіб, які працюють на уряди інших держав - зокрема, Китаю та Росії.

Їх Британія вважає ворожими країнами. Досі могли переслідувати лише тих, кого спіймали на "гарячому" - приміром, під час отримання секретних даних.