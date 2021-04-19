Национальный банк Украины поднял курс доллара США и евро к гривне на 20 апреля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Американская валюта подорожала на 3 копейки, а евро - сразу на 18.



Психологическую отметку в 28 гривен американская валюта не преодолевала последние пять дней. За последнюю неделю - с 13 по 20 апреля - гривна ослабла по отношению к доллару США на 8 копеек.

Самый высокий официальный курса доллара - 30,01 грн - был в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро - 35,66 грн - был установлен 26 января 2018 года.

Как сообщали "Подробности", в 2020 году курс американского доллара в Украине за год взлетел на 17%, а евро - на 24%.

В начале года финансовые аналитики прогнозировали, что в 2021 году украинская валюта может несколько укрепиться благодаря росту цен на базовое сырье, металлы и продукцию сельского хозяйства. Средний годовой курс составит 27,5 грн/доллар.

При этом весной гривна должна укрепляться, а минимальный курс доллара мы увидим, как обычно, летом. В конце года ожидается сезонный рост курса иностранной валюты.

Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.