Курс американского доллара в Украине за год взлетел на 17%, а евро - на 24% Источник: НБУ

В 2020 году украинская валюта существенно подешевела по отношению и к доллару США, и к евро. Об этом свидетельствует анализ данных НБУ.

К Новому 2021 году гривна подошла с курсом 28,27 грн за американский доллар и 34,74 грн за евро. Для сравнения, на 1 января 2019-го официальный курс НБУ составлял 23,68 грн/$1 и 26,42 грн/1 евро.

Таким образом, курс американского доллара в Украине за год взлетел на 17%, а евро - на 24%.

Прошлый Новый год, еще до пандемии, украинская валюта встретила на пике укрепления. Такого дешевого доллара в Украине не было с 2016 года.

В марте, после объявления локдауна, курс "зеленого" подскочил выше 28 грн. К лету гривна смогла укрепиться до 26,5 грн, после чего снова начала сдавать позиции.

В госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.

В Минфине прогнозируют, что выше этой отметки американская валюта "прыгнуть" не должна, если не случится какой-нибудь форс-мажор. Ожидать снижения курса доллара в Украине после получения траншей МВФ не стоит.

Между тем финансовые аналитики прогнозируют, что в 2021 году украинская валюта может несколько укрепиться благодаря росту цен на базовое сырье, металлы и продукцию сельского хозяйства.

В пользу гривны говорит и позиция американского доллара по отношению к корзине основных валют. Курс доллара упал к минимуму за последние 2,5 года.

Эксперты прогнозируют, что в среднем по году курс составит 27,5 грн/доллар.

При этом в начале года курс доллара может подскочить из-за локдауна, который будет сдерживать приток иностранных инвестиций. Весной гривна начнет укрепляться и минимальный курс доллара мы увидим, как обычно, летом. А в конце года ожидается рост курса иностранной валюты.

Как сообщали "Подробности", 31 декабря биткоин установил новый исторический рекорд стоимости - $29 тысяч.