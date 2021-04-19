Запити на компенсацію можна оформити через урядовий портал або ж додаток "Дія"

Від сьогодні українські підприємці можуть подавати заявки на отримання восьми тисяч гривень державної допомоги. Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

Запити на компенсацію можна оформити через урядовий портал або ж додаток "Дія".