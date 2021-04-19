Під Києвом річку отруїли хімікатами [ Редактировать ]
Понад три тисячі каністр із невідомою речовиною знайшли місцеві жителі у річці Кізка під Києвом. Бучанська громада разом із надзвичайниками зібралися на толоку, щоб не допустити потрапляння імовірних хімікатів до прилеглих водойм. Як усе було - дивіться.
Гори сміття, відкриті та тріснуті каністри з невідомою хімічною речовиною. І все це в річці Кізка. Протяжність звалища, за словами експертів, - 400 метрів.
Віктор Червоний, перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації мисливців та користувачів мисливських угідь:
Було виявлено, що забруднено тисячами каністр з їдучою речовиною можливо там кажуть хлордезин, бо запах дійсно різкий якщо викидаєш каністру скільки попало сюди цієї отруйної речовини в річечку це важко сказати.
У захисних костюмах та респіраторах надзвичайники, поліцейські, комунальники та місцеві жителі власноруч та за допомогою техніки діставали каністри з річки.
Микола Стеценко, президент Асоціації природоохоронних територій України, еколог:
Сталося жахливе за 47 років моєї роботи в екології такого жаху я ще не бачив ніхто не подумав що ця річка маленька річка впадає в Ірпінь, а Ірпень в Дніпро і по законам гідрології от ці жахливі стоки через місяць можуть бути біля Києва.
Звалище хімікатів місцеві виявили місяць тому. За цей час у річці не залишилось нічого живого, кажуть експерти. На воді оліїсті плями, а з річки відгонить нестерпним смородом.
Віктор Червоний, перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації мисливців та користувачів мисливських угідь:
Після цього забруднення цієї річки немає тут ні качки, ні фазана який тут був, ні перепел, ні куропатки. Не було виявлено ні гнізда. Не було виявлено ні птахів цих. Я вже не кажу, що вода в цій річечці - це джерело звичайно пиття для і оленів, і кабанів, і косулі, і зайця, ну, і всієї мілкої борової дичини лісової дичини.
Хто скинув непотріб у водойму - невідомо. Містяни провели власне розслідування.
Ігор Артеменко, заступник голови президії Українського товариства охорони природи:
Хтось дозволив собі скинути десятки тон отруйної речовини легкозаймальної в притоку Дніпра. Тримаю в руках от те що почали самі збирати докази того хто може бути причетний до цих скидів. Серед іншого є гарантійні талони на деякі обладнання які я розумію використовуються забрудньовачом.
У Бучанському відділі поліції відкрили кримінальне провадження. А відібрані зразки невідомої хімічної речовини передали на експертизу. Після якої ухвалять рішення про утилізацію каністр.
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