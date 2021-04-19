Обострившуюся ситуацию на Донбассе можно урегулировать мирным путем. Для этого Украина должна сделать все, чтобы выполнялись Минские соглашения, и в первую очередь сама не обострять ситуацию. Об этом народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук сказал в интервью ведущему польскому изданию Rzeczpospolita.

По мнению парламентария, Владимир Зеленский должен проявить политическую волю и предпринять ряд шагов для мирного урегулирования.

"Во-первых, необходимо восстановить режим прекращения огня, который был установлен меморандумом от 22 июля 2020 года. Вначале он выполнялся, но в последние месяцы, когда ослабла политическая воля к мирному урегулированию, не соблюдался ни одной из сторон. Во-вторых, во исполнение Минских соглашений (а Украина для этого ничего не делает) необходимо принятие закона о выборах, закона об амнистии, изменений в Конституцию, касающихся особого статуса, реализация утвержденной "формулы Штайнмайера"", – подчеркнул политик.

Он также отметил, что для Украины выход из Минских соглашений – это путь в никуда. За почти семь лет вооруженного противостояния напряжение уже дошло до критической точки, и это, по мнению Медведчука, следствие многочисленных политических заявлений, прежде всего украинского руководства.

"Эта риторика Зеленского неприемлема, если речь идет о необходимости установления мира. Как неприемлемы и рассуждения отдельных членов его окружения о неких планах в том числе и силового захвата Донбасса. Это самоубийство для Украины. Эта угроза, спровоцированная агрессивными заявлениями и действиями самой украинской власти, является самой серьезной для национальной безопасности Украины", – подчеркнул Виктор Медведчук.

Политик считает, что ответственность за мирное урегулирование полностью лежит на Владимире Зеленском. Зеленскому выражают поддержку мировые лидеры, но в хоре поддержавших тон задают Соединенные Штаты, которые хотят, чтобы Украина на границе с Россией существовала как плацдарм противостояния, который выгоден именно США.

"Им не нужен мир на Донбассе, им не надо, чтобы Донбасс возвращался в Украину, а Украина возвращалась на Донбасс. И именно поэтому на Зеленском лежит ответственность за мирное урегулирование на Донбассе, и он должен сделать все, чтобы не допустить эскалации насилия", – подчеркнул председатель Политсовета ОПЗЖ.

Кроме того, он добавил, что заявления Зеленского о вступлении Украины в НАТО только отдаляют достижение мира.

"Надо выполнять Минские соглашения в полном объеме, а не рассуждать о вступлении в НАТО, что ставит крест на мирном процессе, так как это не воспринимается не только на Донбассе, но и половиной граждан Украины. Неужели завтра Украину примут в НАТО? Нет. И послезавтра не примут. А вот у людей, живущих на Донбассе, разговоры о вступлении в НАТО вызывают отторжение и только затрудняют процесс реинтеграции", – резюмировал Виктор Медведчук.

Напомним, ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета Виктор Медведчук заявил, что надеется ‒ украинской власти хватит трезвого ума, чтобы не допустить обострения противостояния на Донбассе. Парламентарий подчеркнул, что невыполнение Минских соглашений – это путь, который может привести к окончательной потере временно неподконтрольных территорий и тех граждан Украины, которые там проживают.