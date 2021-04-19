Поранені в лікарнях у важкому стані

Третя за добу стрілянина сталася в США. П'ятеро людей зазнали поранень. У місті Шривпорт, що в Луїзіані, невідомий чоловік із автівки відкрив вогонь по людях.

Поранені в лікарнях у важкому стані. Хто і чому застосував зброю - наразі невідомо. Напередодні в Чикаго внаслідок стрілянини загинула семирічна дівчинка, а в Техасі троє людей.