Стрілянина в США: водій автівки відкрив вогонь по людях [ Редактировать ]
Третя за добу стрілянина сталася в США. П'ятеро людей зазнали поранень. У місті Шривпорт, що в Луїзіані, невідомий чоловік із автівки відкрив вогонь по людях.
Поранені в лікарнях у важкому стані. Хто і чому застосував зброю - наразі невідомо. Напередодні в Чикаго внаслідок стрілянини загинула семирічна дівчинка, а в Техасі троє людей.
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