Фермери без господарства, а люди без паїв. В одному з районів Дніпропетровщини місцеві жителі через бюрократичну тяганину залишилися без землі. Як таке могло статися? І чи можна щось із цим зробити - розбиралися наші кореспонденти.

Олександр Прудкосвист 20 років займається фермерством. Починав з трьох гектарів землі, нині орендує у селян 300. Вирощує зернові. Та кілька днів тому чоловіка просто приголомшила звістка - частину наділу обробляє марно.

Олександр Прудкосвист, фермер:

Це засіяна була мною ділянка. Тут 3 Га, вона знаходиться в оренді в мене. Як вже оказалась вона не в мене, її відібрали в людей, ті що здавали мені в оренду. Уже повідбивалі кілочки, це вже вона не являється нашою.

Валентина Лукайчук, одна з тих, у кого відібрали землю. У руках тримає цілу теку документів. Жінка ще 2009 отримала наділ землі, але оформити її на себе досі не змогла.

Валентина Лукайчук, жителька села Казначеївка:

Було сказано, підійдіть через місяць, підійдіть через два. Потім мені сказали призупинено на зовсім коли це воно буде. Будемо чекати поки Верховна Рада вирішить, які дії із землею можна буде виконувати у подальшому.

От і дочекалися - землю передали іншому власнику. У Казначеївській сільраді розповідають, більше 20 гектарів, на які люди не змогли оформити дозвільні документи, та роками вели там господарство, без відома громади, у держгеокадастрі просто віддали іншим.

Світлана Дворецька, спеціаліст-землеупорядник Казначеївської сільради:

Така ж сама ситуація у нас склалася навіть з огородами, людські огороди з якихось невідомих причин вийшли за межі населеного пункту. Хочу вони у межах населеного пункту. А на публічний кадастровій карті вони за межами населеного пункту. Громада і селищна рада не розпоряджається ними, розпоряджається держгеокадастр. Поки не йшла мова про продаж землі у нас проблем не було. Люди з 90 років користуються земельними ділянками. Це їхні городи.

У людей забрали наділи саме через відкриття ринку землі, впевнений і голова Дніпропетровської обласної асоціації фермерів і землевласників Анатолій Гайворонський. Говорить, зараз земельних махінацій суттєво побільшало.

Анатолій Гайворонський, голова асоціації фермерів та землевласників Дніпропетровської області:

Дивлячись на те, як у нас все переігрується, як у нас юристи працюють, щоб найти якусь лазейку для того, щоб обійти законодавство безумовно будуть підставні особи, які легалізують свої доходи і будуть скуплять землю і зразу виставати на продаж.

В асоціації фермерів кажуть, за останні кілька років, саме через спекулянтів та рейдерство понад 10 тисяч фермерських господарств просто припинили своє існування.