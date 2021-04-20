Погода в Украине, 20 апреля, будет дождливой. В большинстве областей похолодает на несколько градусов, местами будет сильный ветер и грозы. Температура воздуха ночью опустится до +3...+10 градусов, зато днем будет теплее – +10...+15 градусов.

Теплее всего будет на Закарпатье – днем воздух прогреется до +13...+15 градусов.

Из-за циклона ночью будет дождливо на юге Украины, а затем вихрь вернется на территорию восточной и центральной части страны. Местами дожди будут сильными. Кроме осадков, в восточных областях возможен еще сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.

На западе Украины вероятны грозы, а в Карпатах - ливни.

Читайте также, гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года для каждого знака зодиака.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.