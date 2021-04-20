Радники "Нормандської четвірки" обговорили загострення на Донбасі [ Редактировать ]
Загострення на Донбасі обговорили радники "Нормандської четвірки" під час відеоконференції напередодні. Українська сторона запропонувала посилити режим припинення вогню.
Зокрема, запровадити суворішу відповідальність за снайперські обстріли. Якщо є загиблі внаслідок атак - робочій групі ТКГ з питань безпеки пропонують збиратися протягом 24 годин.
Чи погодиться на таке Росія - невідомо. Наступну зустріч Україна готова провести на лінії розмежування.
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