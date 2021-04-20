У легендарного американского баскетболиста Скотти Пиппена умер первенец - 33-летний сын Антрон. О смерти ребенка легенда НБА сообщил в соцсетях, написав трогательное письмо сыну.

Скотти Пиппен с сыном Антроном

Мое сердце разбито. Я попрощался со своим первенцем Антроном. Мы вдвоем делили любовь к баскетболу, бесчисленное количество раз говорили об этой игре. Антрон страдал от хронической астмы, и если бы у него ее не было, я искренне верю, что он бы попал в НБА. Антрон оставался позитивным и усердно работал, и я очень горжусь тем, каким человеком он стал. Пожалуйста, поддержите его маму, Карен, всю его семью и друзей. Это доброе сердце и прекрасная душа ушли слишком рано. Я люблю тебя, сынок. Спи спокойно, пока мы не встретимся снова.

Скотти Пиппен выложил в Instagram несколько фотографий с умершим сыном.

Скотти Пиппен с сыном Антроном

Отметим, что Скотти Пиппен не первый раз теряет ребенка. В 1994 году возлюбленная баскетболиста Соня Роби родила ему девочек-близнецов, которых назвали Тэйлор и Тайлер. Одна из малышек, Тайлер, умерла через девять дней после рождения.

Сын Скотти Пиппена Антрон

Скотти Пиппен шесть раз становился чемпионом НБА в составе "Чикаго буллз" (1987/88 -1997/98, 2003/04) вместе с Майклом Джорданом. Также он выступал за "Хьюстон" (1998/99) и "Портленд" (1999/2000 - 2002/03).

Кроме того, Скотти является двукратным олимпийским чемпионом: он завоевал "золото" в составе национальной сборной США в Барселоне (1992) и в Атланте (1996).

В 1996 году Пиппен вошел в число 50 величайших игроков лиги всех времен, а в 2010-м был включен в Зал славы баскетбола.

Напомним, что в январе 2020 года в авиакатастрофе погиб легендарный игрок НБА Коби Брайант вместе с дочерью.