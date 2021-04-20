COVID-19 в Україні: імунізація відбувається трьома вакцинами [ Редактировать ]
Майже 9 тисяч нових випадків COVID-19 за минулу добу в Україні. 367 людей - померли. Ушпиталили дві тисячі хворих. Найбільше нових заражень у Києві, на Харківщині, Полтавщині та Одещині. Щепилися проти коронавірусної інфекції напередодні понад 12 тисяч українців, загалом майже пів мільйона. Нині триває імунізація трьома вакцинами: "Ковішилд", "Коронавак" та "Пфайзер". Американський препарат, нагадаю, минулого тижня доправили до України за програмою "Ковакс".
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Для того, щоб зняти всі питання навколо цієї вакцини і зробити неможливим зловживання я вніс зміни відповідні до наказу про дорожню карту вакцинації і заборонив вакцинувати так званими залишковими дозами "Пфайзера" лідерів думок, відомих осіб, політиків всіх решта. Ці вакцини підуть виключно для тих категорій громадян, які передбачені нашим національним планом.
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