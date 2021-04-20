Майже 9 тисяч нових випадків COVID-19 за минулу добу в Україні. 367 людей - померли. Ушпиталили дві тисячі хворих. Найбільше нових заражень у Києві, на Харківщині, Полтавщині та Одещині. Щепилися проти коронавірусної інфекції напередодні понад 12 тисяч українців, загалом майже пів мільйона. Нині триває імунізація трьома вакцинами: "Ковішилд", "Коронавак" та "Пфайзер". Американський препарат, нагадаю, минулого тижня доправили до України за програмою "Ковакс".

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: