В ЕС выявили связь вакцины Johnson & Johnson со случаями тромбозов [ Редактировать ]
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) провело оценку рисков возникновения тромбозов у привитых вакциной Johnson & Johnson. Регулятор ЕС заявил, что обнаружена возможная связь между препаратом и крайне редкими осложнениями у вакцинированных.
Регулятор подчеркнул, что преимущества вакцины Johnson & Johnson в борьбе с коронавирусом и предупреждением тяжелых осложнений и смертельных исходов значительно превышают риск осложнений.
"ЕМА обнаружила связь вакцины с очень редкими случаями развития тромбозов. ЕМА подтверждает, что общее соотношение риск/польза остается положительным… Предупреждение о риске развития тромбозов должно быть добавлено к информации о продукте", - говорится в сообщении.
Комитет фармаконадзора ЕМА изучил восемь сообщений о тромбоэмболических осложнениях у вакцинированных в США, где прививки сделали уже более 7 млн человек. Все осложнения развивались у людей в возрасте до 60 лет в течение трех недель после вакцинации. Большинство из них - женщины.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 19 апреля, зафиксировано 8 940 новых случая коронавируса, 367 человек умерли.
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