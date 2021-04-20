В Волынской области женщина "поймала" автомобиль на дороге, чтобы добраться до другого города и была жестоко изнасилована. Об этом сообщает местное издание "Волынские новости".

Незнакомый мужчина согласился подвести пострадавшую 20-летнюю девушку и, не доехав до места назначения, совершил насильственные действия против нее.

В полицию поступило обращение от 20-летней жительницы Владимиро-Волынского района об изнасиловании. Сейчас продолжаются следственные действия и проведен ряд экспертиз. Сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства страшного инцидента, а также открыли уголовное дело по части 1 статьи 152 Уголовного кодекса Украины.

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Кроме того, в Киеве таксист вывез клиентку в лесополосу, изнасиловал, а потом как ни в чем не бывало отвез домой. Вырвавшись из лап садиста, женщина сразу же вызвала полицию, она дала его приметы и описала автомобиль.

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