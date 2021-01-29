В Харькове пассажир такси изнасиловал водителя. В полицию о случившемся заявила 46-летняя пострадавшая, передают "Факты". Женщина сообщила, что неизвестный напал на нее и изнасиловал.

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По данным Департамента уголовного розыска, женщина работает в службах такси и получила очередной заказ. Во время поездки пассажир изменил маршрут и начал цепляться к водителю.

Когда женщина отказала злоумышленнику, он применил против нее физическое насилие, а затем скрылся.

Злоумышленником оказался 35-летний мужчина, который был неоднократно судим. Сейчас насильнику объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Также сообщалось, что парень изнасиловал пенсионерку и украл у нее одежду. Полицейские разоблачили молодого человека через несколько дней. Он признался в преступлении, объясняя содеянное действием алкоголя.

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