Двох дитинчат ягуара показали в національному парку Ібера в Аргентині. Це вже друга родина хижаків, яку там вивели після запровадження програми з відновлення популяції ягуарів у Південній Америці.

Дбають про тварин тамтешні зоозахисники. Малята повністю здорові. Поки що вони перебувають у вольєрах. Однак згодом їх випустять у природнє середовище.

Себастьян Ді Мартіно, зоозахисник: