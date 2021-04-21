В Ізраїлі закрили COVID-19 відділення [ Редактировать ]
В Ізраїлі закрили всі ковідні відділення. Тепер інфікованих пацієнтів лікуватимуть у стаціонарних відділеннях. Таке рішення ухвалили через малу кількість хворих.
За минулу добу в країні зафіксували менше ніж дві сотні нових випадків зараження. Така статистика - результат імунізації населення, більшість дорослих в Ізраїлі вже вакциновані.
по теме
На відміну від України, у більшості європейських країн пандемія йде на спад. І тут головна заслуга в масштабній імунізації
У Чернівцях крива захворюваності на коронавірус іде на спад. Лікарні заповнені на вісімдесят відсотків. У місті взялися вакцинувати вчителів. Зголосились поки що не всі, чому
Після щеплення 18 мільйонів людей препаратом "АстраЗенека" у Великій Британії зафіксували щонайменше 30 випадків тромбозу. Про це свідчить статистика урядової агенції з питань медичних препаратів
Ушпиталили дві тисячі хворих. Найбільше нових заражень у Києві, на Харківщині, Полтавщині та Одещині. Щепилися проти коронавірусної інфекції напередодні понад 12 тисяч українців
Шість з половиною тисяч інфікувань COVID-19 в Україні за минулу добу. 214 людей померли. Майже дві тисячі хворих ушпиталили. Найбільше нових заражень у Києві, на Дніпропетровщині, Харківщині та Миколаївщині