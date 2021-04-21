Понад 100 тисяч заявок подали підприємці з "червоних зон" на отримання обіцяних восьми тисяч від держави. Президент також закликає не зволікати й звертатися по допомогу через портал або додаток "Дія". А в Уряді ще раз розповіли, хто і як зможе отримати гроші.

Що робити тим, чия область уже не червона? І кому можуть відмовити у виплаті? Дивіться далі.

8 тисяч гривень кожному підприємцю чи найманому працівнику. Навіть якщо область вже не червона.

Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики України:

Регіони, в яких було в лютому-березні впроваджено червоні карантинні обмеження, але на сьогоднішній момент вони вже з них вийшли також мають право на отримання допомоги. мало того, у них цей строк абсолютно дорівнює тим, хто перебуває зараз в таких карантинних обмеженнях. тобто 30 днів на можливість звернення.

Заяву можна подати лише через вебпортал або мобільний додаток "Дія". Застосунок розробники радять перед тим оновити. Отримати 8 тисяч зможуть лише ті, які займаються певними видами діяльності. І цей КВЕД має бути основним. Це, зокрема, роздрібна торгівля, кафе, ресторани, кіно, бібліотеки, музеї, спортклуби. І це ще не всі умови для ФОПів.

Ігор Дядюра, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України:

Основний КВЕД на останній день місяця попереднього має бути в переліку цих 39 кведів, зареєстрований понад 3 місяці, тобто неможливо зареєструватись сьогодні, завтра отримати допомогу, сплачував єсв не менше ніж за 6 місяців в 20 році, і якщо він не є одночасно найманим працівником.

Для найманих працівників теж є умови. Середня зарплата не більше 30 тисяч гривень. Не працює за сумісництвом. І організація за цього робітника сплачувала єдиний соціальний внесок. Це перевірятимуть у Пенсійному фонді.

Олександр Малецький, заступник голови правління Пенсійного фонду України:

Для перевірки можливості отримання допомоги використовуються відповідні періоди. Для тих допомог, які сьогодні будуть призначатись, ми використовуємо дані 4 кварталу минулого року. Відповідно ті виплати, які будуть призначатись в періоди з червня по серпень - це вже буде перший квартал цього року.

Хто торік вже отримував 8 тисяч, зможе і тепер. Проте одноразово. Якщо протягом року область стає червоною, у бізнесменів та їхніх робітників є 30 днів для реєстрації заявки. Аби відмов не було - треба вказувати лише свої особисті дані. І свій рахунок IBAN, який можна дізнатись у банку.

Мстислав Банік, керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації:

Це не номер картки, не номер рахунку, який написаний зверху на картці. Не користуйтесь генераторами, тому що дані можуть відрізнятись і є ризик отримати відмову. Треба вказати саме номер вашого особистого рахунку, не вказуйте, будь ласка, рахунок родичів чи близької людини.

Руку допомоги малому і середньому бізнесу може простягнути і місцева влада. Грошей зверху накинуть, якщо матимуть звідки їх узяти. Це рішення - ухвалюватимуть уже на місцях. Списки підприємців, які зможуть розраховувати на доплату, Мінцифри обіцяє передати органам місцевого самоврядування до кінця травня.