Компенсації від держави: кому можуть відмовити у виплатах за карантин? [ Редактировать ]
Понад 100 тисяч заявок подали підприємці з "червоних зон" на отримання обіцяних восьми тисяч від держави. Президент також закликає не зволікати й звертатися по допомогу через портал або додаток "Дія". А в Уряді ще раз розповіли, хто і як зможе отримати гроші.
Що робити тим, чия область уже не червона? І кому можуть відмовити у виплаті? Дивіться далі.
8 тисяч гривень кожному підприємцю чи найманому працівнику. Навіть якщо область вже не червона.
Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики України:
Регіони, в яких було в лютому-березні впроваджено червоні карантинні обмеження, але на сьогоднішній момент вони вже з них вийшли також мають право на отримання допомоги. мало того, у них цей строк абсолютно дорівнює тим, хто перебуває зараз в таких карантинних обмеженнях. тобто 30 днів на можливість звернення.
Заяву можна подати лише через вебпортал або мобільний додаток "Дія". Застосунок розробники радять перед тим оновити. Отримати 8 тисяч зможуть лише ті, які займаються певними видами діяльності. І цей КВЕД має бути основним. Це, зокрема, роздрібна торгівля, кафе, ресторани, кіно, бібліотеки, музеї, спортклуби. І це ще не всі умови для ФОПів.
Ігор Дядюра, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України:
Основний КВЕД на останній день місяця попереднього має бути в переліку цих 39 кведів, зареєстрований понад 3 місяці, тобто неможливо зареєструватись сьогодні, завтра отримати допомогу, сплачував єсв не менше ніж за 6 місяців в 20 році, і якщо він не є одночасно найманим працівником.
Для найманих працівників теж є умови. Середня зарплата не більше 30 тисяч гривень. Не працює за сумісництвом. І організація за цього робітника сплачувала єдиний соціальний внесок. Це перевірятимуть у Пенсійному фонді.
Олександр Малецький, заступник голови правління Пенсійного фонду України:
Для перевірки можливості отримання допомоги використовуються відповідні періоди. Для тих допомог, які сьогодні будуть призначатись, ми використовуємо дані 4 кварталу минулого року. Відповідно ті виплати, які будуть призначатись в періоди з червня по серпень - це вже буде перший квартал цього року.
Хто торік вже отримував 8 тисяч, зможе і тепер. Проте одноразово. Якщо протягом року область стає червоною, у бізнесменів та їхніх робітників є 30 днів для реєстрації заявки. Аби відмов не було - треба вказувати лише свої особисті дані. І свій рахунок IBAN, який можна дізнатись у банку.
Мстислав Банік, керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації:
Це не номер картки, не номер рахунку, який написаний зверху на картці. Не користуйтесь генераторами, тому що дані можуть відрізнятись і є ризик отримати відмову. Треба вказати саме номер вашого особистого рахунку, не вказуйте, будь ласка, рахунок родичів чи близької людини.
Руку допомоги малому і середньому бізнесу може простягнути і місцева влада. Грошей зверху накинуть, якщо матимуть звідки їх узяти. Це рішення - ухвалюватимуть уже на місцях. Списки підприємців, які зможуть розраховувати на доплату, Мінцифри обіцяє передати органам місцевого самоврядування до кінця травня.
по теме
Президент теж закликає не зволікати і звертатися за компенсацією через портал або додаток "ДІЯ". А в Уряді сьогодні ще раз розповіли, хто і як зможе отримати гроші
Від сьогодні українські підприємці зможуть подавати заявки на отримання восьми тисяч гривень державної допомоги. Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль
Від сьогодні українські підприємці зможуть подавати заявки на отримання восьми тисяч гривень державної допомоги. Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль
Міжнародний кримінальний бізнес працював з українського боку у Подільську на Одещині, з французького у місті Мельон поблизу Парижа
В Україні та Франції правоохоронці одночасно провели спецоперацію та викрили банду, яка налагодила бізнес на соціальних виплатах для біженців