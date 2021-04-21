Сеть АЗС ОККО не собирается пересматривать "картельные" цены на топливо и ведет агрессивную дискредитационную кампанию против конкурентов. Это одна из причин, почему топливо в Украине дешеветь не будет, пишет в facebook сообщил журналист Сергей Иванов.

"Рынок топлива всегда был довольно криминализированным, но то, что происходит сейчас, все больше напоминает лихие 90-ые: строй монополию, грабь водителей, "скручивай" НДС, уничтожай конкурентов. Звание "лидера рынка" все это оправдывает", - пишет Сергей Иванов.

По данным временной следственной комиссии, в 2020 году сеть ОККО вошла в топ-3 компаний по "скруткам" НДС на общую сумму 442,6 млн грн. В картельном сговоре с другими сетями ОККО диктует рынку завышенные цены на топливо, а также ведет медиа-кампанию против конкурентов.

"Лицо этой кампании - так называемый эксперт топливного рынка по версии ОККО Сергей Куюн. В его интерпретации цены сети обусловлены объективными факторами, он оправдывает то, что ОККО работает в оккупированном Крыму, опровергает факты уклонения от уплаты налогов и "скруток", атакует конкурентов. Куюн буквально оккупировал все отраслевое медиапространство, превратив его в оружие против конкурентов ОККО", - пишет журналист. По его данным, Куюн вместе с карманной Нефтегазовой ассоциацией Нели Приваловой на правах "независимых экспертов" лоббируют проверки и санкции для заправок конкурирующих с ОККО сетей.

По мнению Сергея Иванова, вместо того, чтобы привести цены в соответствие с рыночными реалиями и "немного обуздать аппетит", ОККО ведет агрессивную пиар-кампанию, призванную убедить украинцев в "обоснованности беспредела, который они творят".

Как ранее сообщалось, ОККО в сговоре с другими участниками рынка искусственно завышает розничную стоимость дизельного топлива и бензина. По данным СМИ, маржа сети с 1 литра топлива составляет 9-11 грн. Антимонопольный комитет уже штрафовал ОККО за монопольный сговор - в 2016 и 2019 годах на сумму 204,3 млн грн и 77 млн грн соответственно. Сеть до сих пор не выплатила штрафы в госбюджет.