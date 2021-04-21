Новостворена Європейська футбольна Суперліга "розсипається" на очах [ Редактировать ]
Новостворена Європейська футбольна Суперліга "розсипається" на очах. Половина її учасників вирішила вийти з її складу - це 6 англійських клубів Прем'єр-ліги.
Чому елітні команди відмовилися від нового чемпіонату та яка доля Суперліги без футбольних важковаговиків?
"Ми повернули хід історії!" - вигукують щасливі вболівальники лондонського "Челсі". Ця команда першою оголосила про намір покинути новостворену Суперлігу. Футбольні фани, противники чемпіонату для обраних, святкують перемогу.
Девід Бротвуд, вболівальник лондонського клубу "Челсі":
Коли я побачив, який натовп зібрався на протест, то зрозумів: нас не зможуть проігнорувати. Футбол - це територія вболівальників, і ми це сьогодні довели.
Том Каннігем, вболівальник лондонського клубу "Челсі":
Я на сьомому небі від щастя. Огидна жадібність не перемогла. Ми виступили проти - і здолали їх.
Слідом за "Челсі" про вихід із Суперліги оголосили і решта 5 англійських клубів: "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ліверпуль" і "Тоттенгем". Вони здалися під тиском вболівальників, через критику уряду та інших команд.
Джон Вільям Генрі, власник англійського футбольного клубу "Ліверпуль":
Запропонований проєкт ніколи б не відбувся без підтримки вболівальників. В Англії це всі знають. І за ці 48 годин ви дуже чітко висловилися. Ми почули вас.
Противників Суперліги найбільше обурює той факт, що 15 команд чемпіонату мають бути незмінними. Ще 5 щороку виборюватимуть право на участь. Критики кажуть, що це такий собі "закритий клуб" найбагатших та найвідоміших клубів Європи.
Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:
Як може бути правильною ситуація, коли ви створюєте монополію, яка не дає клубам змагатися за правилами, забираючи надію та емоції у вболівальників. Уряд не стоятиме осторонь, доки жменя власників створюватиме турнір за принципом "лише для своїх".
Услід за англійцями про вихід з Суперліги оголосили в іспанському "Атлетіко", італійських "Інтері" та "Мілані". Іспанські "Барселона" і "Реал Мадрид" досі думають. А про намір залишитися повідомив лише італійський "Ювентус".
Андреа Аньєллі, голова італійського футбольного клубу "Ювентус", засновник Суперліги.
Я досі переконаний у вишуканості цього проєкту, у створенні найкращого змагання у світі. Я розумію, що це може здаватися жадібністю, але це не так. Адже сьогодні футбол - це економічна індустрія, а ми досі підкоряємося статутам, створеним ще в 30-х роках.
Новина про створення Європейської Суперліги викликала скандал у світовому футболі. Міжнародна та європейська асоціації футболу обіцяють санкції всім клубам та гравцям, які погодяться на участь у Суперлізі.
Але попри серйозний удар по іміджу, Суперліга не здається. В адміністрації новоствореного чемпіонату кажуть, що ще десятки команд просяться до цього елітного клубу. Хоча через вихід більшості команд стратегію турніру однозначно доведеться змінювати.
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