Полет вертолета Ingenuity на Марсе уже вошел в историю, как первый атмосферный аппарат, поднявшийся самостоятельно над поверхностью другой планеты.

Аппарат 19 апреля поднялся на высоту 3 метров и завис на месте в течение 30 секунд, прежде чем приземлиться на поверхность Красной планеты.

В честь выдающегося события район, над которым совершил подъем вертолет, назвали Полем братьев Райт, в честь пионеров авиации на Земле.

На первом опубликованном видео было видно, как Ingenuity взлетает, однако шум было слышно плохо. Теперь появилось видео в 4K и с улучшенным звуком и повышенным фреймрейтом, чтобы вы могли услышать отчетливый шум лопастей и рассмотреть полет, издаваемый аппаратом, в мельчайших деталях.

Автономный полет был непростым делом. Сила притяжения Марса составляет около трети от земной, а очень тонкая атмосфера предлагает лишь 1% от давления на уровне поверхности нашей планеты.

Читайте также В NASA рассказали о климате на Марсе

Другими словами, правила полета на Марсе совершенно другие из-за очень низкой плотности атмосферы. Поэтому двигатель раскручивает роторы до 2700 оборотов в минуту, чтобы создать достаточно подъемной силы для взлета Ingenuity.

Более того, летательный аппарат использует солнечную энергию для зарядки аккумулятора, питающего электродвигатель и бортовую систему. Поэтому между перелетами аппарату нужно время “отдохнуть”, чтобы зарядить батареи.

Читайте также В небе Марса запечатлели необычную радугу (фото)

NASA надеется на второй полет, который должен состояться уже завтра - 22 апреля 2021 года. Космическое агентство попытается увеличить расстояние полета до 50 метров на протяжении 90 секунд - это предел возможностей Ingenuity.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как NASA показали фото космической пыли на орбите Венеры.

Также недавно NASA опубликовала потрясающее фото "живых" дюн Марса, которые завораживают своей неземной красотой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.