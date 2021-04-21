NASA записали звук вертолета Ingenuity на Марсе (видео) [ Редактировать ]
Источник: NASA
Полет вертолета Ingenuity на Марсе уже вошел в историю, как первый атмосферный аппарат, поднявшийся самостоятельно над поверхностью другой планеты.
Аппарат 19 апреля поднялся на высоту 3 метров и завис на месте в течение 30 секунд, прежде чем приземлиться на поверхность Красной планеты.
В честь выдающегося события район, над которым совершил подъем вертолет, назвали Полем братьев Райт, в честь пионеров авиации на Земле.
На первом опубликованном видео было видно, как Ingenuity взлетает, однако шум было слышно плохо. Теперь появилось видео в 4K и с улучшенным звуком и повышенным фреймрейтом, чтобы вы могли услышать отчетливый шум лопастей и рассмотреть полет, издаваемый аппаратом, в мельчайших деталях.
Автономный полет был непростым делом. Сила притяжения Марса составляет около трети от земной, а очень тонкая атмосфера предлагает лишь 1% от давления на уровне поверхности нашей планеты.
Другими словами, правила полета на Марсе совершенно другие из-за очень низкой плотности атмосферы. Поэтому двигатель раскручивает роторы до 2700 оборотов в минуту, чтобы создать достаточно подъемной силы для взлета Ingenuity.
Более того, летательный аппарат использует солнечную энергию для зарядки аккумулятора, питающего электродвигатель и бортовую систему. Поэтому между перелетами аппарату нужно время “отдохнуть”, чтобы зарядить батареи.
NASA надеется на второй полет, который должен состояться уже завтра - 22 апреля 2021 года. Космическое агентство попытается увеличить расстояние полета до 50 метров на протяжении 90 секунд - это предел возможностей Ingenuity.
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