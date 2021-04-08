В NASA создали отчет о погоде в марсианском кратере Езеро. Там располагается аппарат Perseverance. Об этом сообщается на сайте NASA.

За полчаса температура вблизи марсохода упала с -20 градусов Цельсия до -25. Датчики показали, что давление на Марсе составляет 718 Паскалей. Датчик радиации и пыли показал, что в Езеро чище атмосфера, чем в кратере Гейла за 3700 км от него.

Марсоход Perseverance оснащен специальной системой, которая будет собирать данные о температуре, скорости нагрева поверхности, цикличности пылевых штормов, ветров, облаков. Ученые получили определенные данные о климате на планете.

Один марсианский год длится два земных года, а на поверхности Красной планеты бывают пылевые бури. Новая детальная информация должна помочь исследователям лучше планировать дальнейшие миссии для изучения и даже подчинения четвертой планеты Солнечной системы.

Марсоход Perseverance приземлился внутри кратера Джезеро шириной 28 миль (45 км) 18 февраля 2021 года. В настоящее время аппарат готовится наблюдать за историческими полетами марсианского вертолета NASA Ingenuity, который недавно был аккуратно размещен на поверхности Марса, чтобы батареи летательного аппарата зарядились при помощи солнечных батарей.

По заявлению представителей NASA, 30-дневная полетная кампания Ingenuity, которая призвана продемонстрировать, что воздушные исследования Марса возможны, может начаться уже в воскресенье 11 апреля.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как жизнь на Марсе прячется в самом необычном месте. Также недавно космический зонд запечатлел на Марсе "рождественского ангела".

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