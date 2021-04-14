НАСА представило миру самый потрясающий снимок моря дюн, движущихся по красной планете, словно живые. Захватывающий пейзаж был запечатлен марсианским зондом Mars Odyssey, который уже 20 лет находится на орбите планеты.

На снимке также показан ледяной Северный полюс Марса.

"Море темных дюн, сформированных ветрами в длинные линии, окружает северную полярную шапку Марса", - заявило NASA.

Фото марсиансикх дюн с орбиты / Снято NASA Mars Odyssey

Космическое агентство описало дюны как территорию размером с американский штат Техас.

"На этом изображении в искусственных цветах области с более низкими температурами записаны в более голубых тонах. Пока более теплые черты и изображены в желтых и оранжевых тонах. Таким образом, темные, нагретые солнцем дюны, светятся золотым цветом", - комментирует агентство.

Само изображение показывает область шириной примерно 30 км. NASA создало сцену, объединив несколько изображений, сделанных в период с декабря 2002 года по ноябрь 2004 года. Они были сфотографированы системой тепловизионного изображения на орбитальном аппарате Mars Odyssey.

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7 апреля 2001 года был запущен космический аппарат NASA "Марс Одиссей", которому было поручено облететь Марс и собрать данные. Во многом это связано с использованием спектрометров и тепловизоров для обнаружения следов воды и льда на Марсе.

NASA даже использовало Odyssey в качестве радиорелейной станции для легендарного марсохода Curiosity, который приземлился на Марсе летом 2012 года.

Конкретно это изображение было выпущено в рамках специального набора фотографий, приуроченных к 20-летию Odyssey, которое состоится 24 октября этого года.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в небе Марса запечатлели необычную радугу. В то же время космический зонд запечатлел на Марсе "рождественского ангела".