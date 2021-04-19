Фото: NASA/Johns Hopkins APL/Naval Research Laboratory/Guillermo Stenborg and Brendan Gallagher

Миссия NASA Parker Solar Probe дала ученым первый полный обзор орбитального пылевого кольца Венеры - совокупности микроскопических пылевых частиц, которые циркулируют вокруг Солнца по орбите Венеры. Об этом сообщает Phys.org.

Это первое изображение, показывающее пылевое кольцо планеты почти на 360 градусах вокруг Солнца.

Изучение пылевого кольца на орбите Венеры позволит ученым лучше понять, как зарождалась солнечная система и образовывались планеты, а также понять, откуда взялась эта пыль.

На протяжении десятилетий ученые, в основном, думали, что космическая пыль - это обломки комет и астероидов, но новое исследование предполагает, что пыльные бури на Марсе могут быть источником большей части пыли Солнечной системы.

Космическая пыль также может формировать строительные блоки звезд и планет, переносить газы между звездными системами и обеспечивать благоприятную среду для молодых планет.

Ранее мы писали о том, что в атмосфере Марса заметили загадочное свечение. Также сообщалось, что между Землей и Луной построят спутник.

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