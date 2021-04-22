На Донбасі не вщухають ворожі обстріли [ Редактировать ]
На Донбасі бойовики далі ігнорують режим припинення вогню. Напередодні 8 разів атакували позиції українських захисників.
Неподалік Пісків, Південного та Шумів супротивник обстріляв наші опорники з мінометів 120 і 82 калібрів, а поблизу Новгородського вів вогонь з бойової машини піхоти.
Від початку поточної доби зафіксовано три ворожі атаки. Втрат у Збройних Силах немає.
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