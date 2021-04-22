За добу коронавірус у світі підхопили понад 800 тисяч людей. Найбільше нових заражень в Індії - 315 тисяч. На другому й третьому місцях - Бразилія та США. Зростають темпи поширення інфекції у популярній для українських туристів Туреччині - 62 тисячі хворих.

А в сусідній з Україною Польщі - близько 14 тисяч нових інфікувань Ковідом. Втім, влада там уже з понеділка хоче послабити карантин. У регіонах з кращою епідеміологічною ситуацією відновлять навчання в молодших класах та відкриють перукарні й салони.

Загалом від початку епідемії у світі інфікувалися майже 144 з половиною мільйони. Понад 3 мільйони - померли.