Щоб створити цей фільм, знадобилося багато терпіння

До Всесвітнього дня Землі, який відзначають сьогодні, канадський кінорежисер Джеймс Кемерон підготував новий фільм "Таємниці китів". Каже: стрічка здатна змінити ставлення людей до планети. Як знімали підводний світ?

Це кадри документальної кінострічки про морських ссавців. Її режисер Джеймс Кемерон став відомий світові завдяки таким кінороботам, як "Аватар" і "Титанік". Головні герої картини - кити, дельфіни, косатки та морські свині. Людей у кадрі обмаль.

Джеймс Кемерон, режисер:

Мені захотілося втілити цю ідею, щоб закохати людей у цих тварин. Бо зазвичай ми відстоюємо й захищаємо лише те, що по-справжньому любимо та поважаємо.

Сігурні Вівер, дикторка:

Їхні здібності, вміння й інтелект надзвичайно розвинені. У них є свої традиції, звички та навіть культура й музика. Це можна помітити під час їхнього спілкування.

Фільм "Таємниці китів" має чотири серії. На його виробництво знадобилося майже три роки. Найважче було знімати під водою. До слова, оператори не користувалися дайверським спорядженням. Вони працювали, затамувавши подих.

Джеймс Кемерон, режисер:

Наші оператори відзняли величезну кількість матеріалу. Для цього вони пройшли підготовку, яка тривала понад місяць. Їм необхідно було знімати, практично не дихаючи. За таких умов фільмували буквально все.

Щоб створити цей фільм, знадобилося багато терпіння, додає Кемерон.

Джеймс Кемерон, режисер:

Насамперед ми перечитали дуже багато досліджень. Оскільки нам потрібно було знати, де саме з'являться кити. А в океані спрогнозувати це досить складно. Так, власне, й сталося. Наприклад, ми десять разів виїжджали, щоб зняти кита, і лише раз нам це вдалося. Впродовж трьох років ми об'їздили 24 місця.

Режисер Джеймс Кемерон закликає всіх переглянути його документальну стрічку. Каже - "Таємниці китів" змусять людей більше полюбити природу й нашу планету. Саме тому Кемерон і присвятив дебют фільму до Всесвітнього дня Землі.