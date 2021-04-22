В Украине в пятницу, 23 апреля, ухудшится погода. В западных областях ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов.

Так, завтра в большинстве областей следует ждать кратковременный дождь, местами грозу. Только ночью в юго-восточной части без осадков. Ветер будет западным, 7-12 м / с.

Температура ночью опустится до +2-7 градусов тепла, в западных областях на поверхности почвы заморозки 0-5 градусов. Днем воздух прогреется до +8-13 градусов. В южных и восточных областях будет +14-19 градусов.

Ранее сообщали, какой будет погода в Украине летом. По прогнозу синоптиков, ожидается: жара, бури и грады.

В апреле 2021 года среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

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