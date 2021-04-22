Про це заявив сьогодні Олександр Лукашенко

Союзна держава Росії і Білорусі може з'явитися уже восени. Про це заявив сьогодні Олександр Лукашенко після зустрічі з Володимиром Путіним у Москві.

За його словами, саме тоді має відбутися засідання Вищої державної ради - головного органу майбутньої держави. Нині домовляються про те, як поєднати податкові системи країн. Безпеку й оборону в союзній державі посилять, додав Лукашенко.

План об'єднання Росія і Білорусь обговорюють ще з 90-х років. Насамперед ідеться про економічну інтеграцію. Згодом планують об'єднати й політичну, військову та культурну сфери.