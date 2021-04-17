В Украине за минувшие сутки, по состоянию на 17 апреля, выявили 14 984 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 606 детей и 276 медработников. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

В течение суток медики провели 105 215 тестирований на COVID (в том числе методом ПЦР - 45 875, методом ИФА - 20 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 39 213).

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Также за прошедшие сутки:

▪️госпитализовано - 4 100 человек;

▪️летальних случаев - 440;

▪️выздоровели - 9 736 человек.



Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 112), Харьковской (1 386), Днепропетровской (1 169), Одесской (1 097) и Киевской (965) областях.

13 044 человека вакцинировались от COVID-19 за сутки 16 апреля 2021 года в Украине.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 1112 случаев / 1764 прививки;

Винницкая область - 344 случая / 286 прививок;

Волынская область - 342 случая / 584 прививки;

Днепропетровская область - 1169 случаев / 450 прививок;

Донецкая область - 741 случай / 500 прививок;

Житомирская область - 439 случаев / 921 прививки;

Закарпатская - 187 случаев / 554 прививки;

Запорожская область - 666 случаев / 420 прививок;

Ивано-Франковская область - 147 случаев / 627 прививок;

Киевская область - 965 случаев / 150 прививок;

Кировоградская область - 214 случаев / 86 прививок;

Луганская область - 248 случаев / 320 прививок;

Львовская область - 793 случая / 2689 прививок;

Николаевская область - 432 случая / 141 прививки;

Одесская область - 1097 случаев / 571 прививки;

Полтавская область - 745 случаев / 293 прививки;

Ривненская область - 518 случаев / 427 прививок;

Сумская область - 586 случаев / 163 прививки;

Тернопольская область - 378 случаев / 408 прививок;

Харьковская область - 1386 случаев / 217 прививок;

Херсонская область - 294 случая / 146 прививок;

Хмельницкая область - 644 случая / 440 прививок;

Черкасская область - 695 случаев / 134 прививки;

Черновицкая область - 248 случаев / 450 прививок;

Черниговская область - 594 случая / 303 прививки.

Ранее сообщалось, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. Также в Министерстве здравоохранения напомнили, кому нельзя делать прививки от COVID.

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