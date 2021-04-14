В разгар кампании по вакцинации в Украине от коронавируса в Министерстве здравоохранения напомнили, кому нельзя делать прививки от COVID. Точно пока нельзя делать детям младше 18 лет.

Об этом говорится в сборнике ответов вопросы о вакцинации против COVID-19, который составили при поддержке Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что вакцинация противопоказана тем, у кого:

аллергия на любой из компонентов вакцины

была тяжелая аллергическая реакция на первую дозу вакцины

лихорадка (температура выше 38°C)

При этом простуда или насморк с температурой ниже 38°C не является преградой для вакцинации. Но не рекомендуется приглашать на вакцинацию людей с признаками простуды и высокой температурой, поскольку у них может быть COVID-19.

Также нельзя вакцинировать лиц младше, чем указано в инструкции к вакцине. Если сказано, что вакцинация от 18 лет, значит тех, кто младше, нельзя вакцинировать.

Кроме того, первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которые доставят в Украину в рамках программы COVAX, используют для прививок персонала и жильцов домов престарелых. К тому же вакциной от Pfizer начнут прививать сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Госпогранслужбы.

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