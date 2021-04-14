Украина прошла пик третьей волны коронавируса - НАН [ Редактировать ]
В среду, 14 апреля, в Национальной академии наук Украины заявили, что страна уже прошла плато третьей волны коронавирусной болезни. Об этом пишет пресс-служба НАН.
В период с 7 по 14 апреля в Украине снизился прирост больных коронавирусом.
Также отмечается, что статистика не является точной, потому что может искажать данные. А все из-за того, что информацию вносят в реестр больных нерегулярно.
Но динамика общего количества положительных ПЦР-тестов указывает, что период плато пройден и началось снижение.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявили чуть более 14 тысяч новых случаев коронавируса. Больше 5 тысяч украинцев с коронавирусом попали в больницу
Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса. Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине. Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.
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