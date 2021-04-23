Місія ОБСЄ зафіксувала "Гради" неподалік Дебальцевого [ Редактировать ]
Місія ОБСЄ зафіксувала 12 реактивних систем залпового вогню "Град" неподалік Дебальцевого. Про факт переміщення бойовиками важкої артилерії на небезпечну до лінії розмежування відстань повідомили в Спільному центрі контролю та координації.
Українська сторона розцінює це як підготовку ворогом провокацій із застосуванням забороненого озброєння.
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