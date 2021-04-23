Космонавт NASA Майкл Хоппкинс, который в настоящее время находится на борту Международной космической станции, сделал несколько удивительно красивых фотографий Земли. Об этом исследователь сообщил на своей странице в Twitter.

По словам астронавта, столь красивый вид является для него самым лучшим во всей Вселенной, так как родная планета является для него самой любимой. При этом одна их фотографий облаков напоминает сердце.

Я уверен, что у меня лучший вид в галактике! Из всех планет во Вселенной - Земля, безусловно, моя любимая.

Отмечается, что Майкл Хопкисн является 336-ым астронавтом NASA и 536-ым космонавтом мира, на счету ученого несколько выходов в открытый космос.

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Кроме того, на Марсе заметили необычные дрейфующие облака. Бобак Фирдоуси, который работает в Калифорнийской Лаборатории реактивного движения, которая курирует как миссии марсохода Curiosity, так и Perseverance, поделился некоторыми изображениями.

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