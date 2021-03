Последнее время марсоход Perseverance привлекает больше внимание СМИ, как новый аппарат, покоривший Марс. Однако другой ровер Curiosity продолжает трудиться на благо науки и исследует Красную планету после ее покорения почти десять лет назад.

Свежие снимки Curiosity впечатлили научное сообщество фантастическим видом дрейфующих облаков на Марсе.

Бобак Фирдоуси, который работает в Калифорнийской Лаборатории реактивного движения (JPL), которая курирует как миссии марсохода Curiosity, так и Perseverance, поделился некоторыми изображениями в Twitter.

"Я не могу оторваться от созерцания фотографий марсианских облаков с на Марсе, которые прислал Curiosity на этой неделе. Можете ли вы представить себе, как над Марсом плывут облака?" – поделился своими впечатлениями Фирдоуси в социальной сети.

Особенность этого снимка в том, что присутствие тонких облаков на Марсе подтверждает наличие воды в атмосфере красной планеты, которая конденсируется на планете также, как на Земле. Хотя, ученые говорят, что ее количество крайне ничтожно – коло 0,0001% от земного. Также на планете нет дождей уже как минимум 3 миллиарда лет.

Идея о том, что на Марсе есть активные погодные условия, удивляет многих. Это выходит за рамки парящих облаков, о чем свидетельствует необычный снимок пылевого дьявола, сделанный орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, когда он пролетал на высоте около 290 км над поверхностью.

Our Mars Reconnaissance Orbiter often catches nature in action. Here, its HiRISE camera captures a whirlwind, often called a dust devil, traversing dunes. Details: https://t.co/j4qfFTMUkF pic.twitter.com/OZTdcoNbf0