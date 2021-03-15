Последнее время марсоход Perseverance привлекает больше внимание СМИ, как новый аппарат, покоривший Марс. Однако другой ровер Curiosity продолжает трудиться на благо науки и исследует Красную планету после ее покорения почти десять лет назад.

Свежие снимки Curiosity впечатлили научное сообщество фантастическим видом дрейфующих облаков на Марсе.

Бобак Фирдоуси, который работает в Калифорнийской Лаборатории реактивного движения (JPL), которая курирует как миссии марсохода Curiosity, так и Perseverance, поделился некоторыми изображениями в Twitter.

"Я не могу оторваться от созерцания фотографий марсианских облаков с на Марсе, которые прислал Curiosity на этой неделе. Можете ли вы представить себе, как над Марсом плывут облака?" – поделился своими впечатлениями Фирдоуси в социальной сети.

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Особенность этого снимка в том, что присутствие тонких облаков на Марсе подтверждает наличие воды в атмосфере красной планеты, которая конденсируется на планете также, как на Земле. Хотя, ученые говорят, что ее количество крайне ничтожно – коло 0,0001% от земного. Также на планете нет дождей уже как минимум 3 миллиарда лет.

Идея о том, что на Марсе есть активные погодные условия, удивляет многих. Это выходит за рамки парящих облаков, о чем свидетельствует необычный снимок пылевого дьявола, сделанный орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, когда он пролетал на высоте около 290 км над поверхностью.

Our Mars Reconnaissance Orbiter often catches nature in action. Here, its HiRISE camera captures a whirlwind, often called a dust devil, traversing dunes. Details: https://t.co/j4qfFTMUkF pic.twitter.com/OZTdcoNbf0 — NASA Mars (@NASAMars) March 6, 2021

Возможно, вам будет интересно узнать, что в Твиттере есть сводка погоды на Марсе, которая получает свои данные со специальных инструментов марсохода Curiosity и посадочного модуля NASA InSight. Curiosity ежедневно собирает данные о климатических условиях в кратере Гейла в южном полушарии Марса, недалеко от экватора планеты.

Sol 3048 (2021-03-03), high -14C/7F, low -73C/-99F, pressure at 8.30 hPa, daylight 06:35-18:31 pic.twitter.com/NgADN9pHCN — Mars Weather (@MarsWxReport) March 6, 2021

Кроме того, на Марсе, как и на Земле, есть смена сезонов. Более того, их тоже четыре: белые полярные шапки из водяного льда и углекислого газа испаряются и уменьшаются в течение лета, а зимой с наступлением холодов увеличиваются.

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"На Марсе очень переменчивая погода и часто бывает облачно. Планета меняется от теплой и пыльной к облачной и холодной. Давным-давно Марс, вероятно, был более теплой и влажной планетой с более плотной атмосферой, способной поддерживать океаны или моря", – сообщает Национальная метеорологическая служба.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, что ждет землян на Красной планете, когда они высадятся. Стоит также отметить, что марсоходы работают на "древнем" процессоре стоимостью $200 тыс.

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