Курс биткойна за неделю обвалился на 22%: причина и прогноз [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Курс биткойна (Bitcoin) впервые за полтора месяца упал ниже $50 тысяч. На торгах 23 апреля биткойн подешевел на 8,87% - до $49 736. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.
Другие криптовалюты традиционно упали в цене вслед за "битком". В частности, Ethereum потерял 10,83%.
За прошедшую неделю курс биткойна обвалился почти на 22%. Как результат, капитализация криптовалюты упала ниже триллиона долларов.
Аналитики сообщают, что мировая криптовалюта №1 с 19 апреля находится в состоянии коррекции после рекордного взлета ее курса. За последние два дня ее курс просел еще больше по двум причинам:
- Перебоев с электричеством в Китае, где проводится массовая проверка энергосистемы. Это привело к отключению майнинговых ферм в провинции Синьцзян. Из-за этого, в свою очередь, выросла средняя комиссия за транзакции в сети биткойн до $62,7.
- Запланированного повышения в США налога на прирост капитала для богатых. Это станет крупнейшее повышение налогов в стране с 1993 года.
Эксперты считают, что начало коррекции на рынке криптовалют может быть очень сильным и не исключено, что курс "цифровых денег" ощутимо откатится назад.
Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы.
По задумке разработчиков, эмиссия биткойнов прекратится, когда будет добыто 21 млн "монет". Предположительно это состоится в 2140 году.
На долю биткойна приходится 71,7% всего мирового рынка криптовалют.
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