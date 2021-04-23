Украина должна использовать все возможные форматы для урегулирования ситуации в Донбассе, о разрыве дипломатических отношений с Россией пока говорить рано. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук.

Например, если завтра Россия отказывается принимать участие в нормандском и минском форматах, тогда немедленно возникает вопрос о необходимости разрыва дипломатических отношений, на следующий же день. Сегодня мы должны использовать все возможности, все пути, чтобы прекратить политический кризис и войну в Донбассе.

По мнению политика, в условиях существования Минского и Нормандского форматов переговоров по Донбассу "вопрос разрыва дипломатических отношений не является первоочередным".

Напомним, что расторжения дипломатических отношений с Россией потребовала фракция президентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде. В заявлении политсилы сказано:

"Призываем Президента Украины Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины:

расторгнуть дипломатические отношения с Российской Федерацией;

внести на рассмотрение Рады проект закона "О территориальной обороне";

провести призыв резервистов в ВСУ и заблаговременно начать проведение мероприятий мобилизации".

Кроме того, "Слуги народа" предлагают обратиться к правительствам стран, подписавших Будапештский меморандум (США и Великобритании), с просьбой о временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины в качестве сдерживающего фактора возможной агрессии со стороны России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны - вступление Украины в НАТО.