Кравчук сделал заявление о разрыве дипломатических отношений с Россией [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Украина должна использовать все возможные форматы для урегулирования ситуации в Донбассе, о разрыве дипломатических отношений с Россией пока говорить рано. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук.
Например, если завтра Россия отказывается принимать участие в нормандском и минском форматах, тогда немедленно возникает вопрос о необходимости разрыва дипломатических отношений, на следующий же день. Сегодня мы должны использовать все возможности, все пути, чтобы прекратить политический кризис и войну в Донбассе.
По мнению политика, в условиях существования Минского и Нормандского форматов переговоров по Донбассу "вопрос разрыва дипломатических отношений не является первоочередным".
Напомним, что расторжения дипломатических отношений с Россией потребовала фракция президентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде. В заявлении политсилы сказано:
"Призываем Президента Украины Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины:
- расторгнуть дипломатические отношения с Российской Федерацией;
- внести на рассмотрение Рады проект закона "О территориальной обороне";
- провести призыв резервистов в ВСУ и заблаговременно начать проведение мероприятий мобилизации".
Кроме того, "Слуги народа" предлагают обратиться к правительствам стран, подписавших Будапештский меморандум (США и Великобритании), с просьбой о временном направлении своих военных контингентов на территорию Украины в качестве сдерживающего фактора возможной агрессии со стороны России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны - вступление Украины в НАТО.
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