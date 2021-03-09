Украине необходимо подготовиться к разрыву дипломатических отношений с Россией. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

​Дипломат призвал украинские власти "прекратить всякое взаимодействие с агрессором".

Нужно быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией. То есть нужно подготовить это решение и в случае дальнейших шагов немедленно его принимать.

Чалый предложил в таком случае обратиться к третьей стране, чтобы она стала посредником между Киевом и Москвой и представляла бы позиции Украины по консульским вопросам.

Напомним, что Валерий Чалый в 2015-2019 годах работал послом Украины в США. До этого, в 2014-2015 годах, был замглавы администрации президента, в 2009-2010 годах - заместителем министра иностранных дел Украины.

Напомним, что 8 февраля в Кремле заявили, что считают Украину частью "русского мира". Дмитрий Песков заявил, что Россия будет сохранять связи с соотечественниками в Украине путем "мягкой силы".

"Подробности" писали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил разницу между "русским" и "украинским" миром.