Валерий Чалый призвал разорвать дипломатические отношения с Россией [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Украине необходимо подготовиться к разрыву дипломатических отношений с Россией. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
Дипломат призвал украинские власти "прекратить всякое взаимодействие с агрессором".
Нужно быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией. То есть нужно подготовить это решение и в случае дальнейших шагов немедленно его принимать.
Чалый предложил в таком случае обратиться к третьей стране, чтобы она стала посредником между Киевом и Москвой и представляла бы позиции Украины по консульским вопросам.
Напомним, что Валерий Чалый в 2015-2019 годах работал послом Украины в США. До этого, в 2014-2015 годах, был замглавы администрации президента, в 2009-2010 годах - заместителем министра иностранных дел Украины.
Напомним, что 8 февраля в Кремле заявили, что считают Украину частью "русского мира". Дмитрий Песков заявил, что Россия будет сохранять связи с соотечественниками в Украине путем "мягкой силы".
"Подробности" писали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил разницу между "русским" и "украинским" миром.
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